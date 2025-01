Stand: 08.01.2025 16:31 Uhr Polizei: Fast jedes zehnte Fahrzeug weist technische Mängel auf

Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock wurden in der ersten Januarwoche 328 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurde an 26 Fahrzeugen der technische Zustand bemängelt. Vierzigmal ist gegen die Vorfahrtsregeln verstoßen worden. In 62 Fällen stellte die Polizei Fahren unter Alkoholeinfluss, Nutzung des Handys beim Fahren oder Überschreitung des Tempolimits fest. Im Rahmen der Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben“ kontrolliert die Polizei im Januar verstärkt den technischen Zustand von Fahrzeugen und das Fahrverhalten.

