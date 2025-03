Stand: 04.03.2025 12:12 Uhr Streit um Bebauungsplan im Seebad Heiligendamm

Die Stadtvertreter in Bad Doberan haben zu Jahresbeginn den Weg frei gemacht für ein neues Baugebiet der Jagdfeld-Gruppe im Ortsteil Heiligendamm. Nun gibt es Streit um die Abstimmung. Es muss geprüft werden, ob zwei Stadtvertreter möglicherweise befangen sind. Konkret geht es um einen Bebauungsplan für das Seebad, der jahrelang auf Eis lag. Bestandteil sind Planungen für 450 neue Wohneinheiten, die durch die Jagdfeld-Gruppe gebaut werden sollen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Ablehnung hatten die Stadtvertreter zuletzt dann doch mit knapper Mehrheit grünes Licht gegeben. Im Raum steht nun, dass zwei Mitglieder befangen gewesen sein könnten. Der eine, weil er bei einem Unternehmen der Gruppe angestellt ist, der andere, weil er als Anwohner persönliche Interessen haben könnte. Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) erklärte auf Anfrage, er werde am Donnerstag vorsorglich in Widerspruch gegen die Entscheidung der Stadtvertreter gehen. Nach der Überprüfung des Abstimmungsverfahrens durch einen Anwalt habe dann die Kommunalaufsicht das letzte Wort.

