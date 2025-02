Stand: 25.02.2025 16:22 Uhr Heiligendamm: Neubau von Wohnungen und Häuser beschlossen

In Heiligendamm (Landkreis Rostock) soll nun doch ein Wohngebiet mit rund 450 Wohnungen und Häusern entstehen. Das haben die Stadtvertreter von Bad Doberan entschieden. Der Bebauungsplan 18 - kurz B-Plan 18 - wurde zuletzt für zwei Jahre ausgesetzt und damit auch das Baurecht der Jagdfeld-Gruppe. Die Bebauung der Fläche war damit ausgeschlossen. Nun haben die Stadtvertreter diese Entscheidung mit knapper Mehrheit von 13:9 Stimmen zurückgenommen. Die Jagdfeld-Gruppese plant jetzt dort Eigentumswohnungen und Häuser für Familien mit Kindern und zu bezahlbaren Preisen, wie deren Sprecher, Christian Plöger, mitteilt. Jagdfeld ist beispielsweise auch als Investor für die sogenannte Perlenkette in Heiligendamm bekannt.

Wohngebiet schon seit 1998 in der Planung

Der B-Plan 18 sieht vor allem eine Villenbebauung in Heiligendamm vor. Wie viel dort künftig eine Wohnung oder ein Haus kosten wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. "Gleiches gilt für den Baubeginn, weil das jetzt zu beschreitende Verfahren die Beteiligung zahlreicher öffentlicher Stellen voraussetzt. Wir werden alles daran setzen, dass es so schnell wie möglich losgeht", berichtet Plöger. Der B-Plan 18 besteht allerdings schon seit 1998 und gebaut wurde seitdem nicht. Von Anfang an war der Plan umstritten, weil er die Einwohnerzahl auf einen Schlag mehr als verdoppeln könnte. Stadtvertreter Hannes Roggelin (Unabhängige Doberaner Initiative) sprach in der Sitzung sogar von einer Erhöhung der Einwohnerzahl um 500%.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 25.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock