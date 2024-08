Stand: 13.08.2024 09:01 Uhr Neue Wanderrouten in Bad Doberan

In Bad Doberan (Landkreis Rostock) können Besucher künftig zwischen drei neuen Wanderrouten wählen: Ein fast vier Kilometer langer Pilgerpfad verbindet das Doberaner Münster mit dem Ortsteil Althof, dem Gründungsort des Klosters. Außerdem gibt es den mit einer Schnecke markierten Kunstpfad mit insgesamt 25 Stationen, die an Ateliergemeinschaften, Werkstattgalerien oder einem Klosterladen vorbeiführen. Initiiert wurde der Pfad vom Verein Kunsthof Bad Doberan.

Der ebenfalls neu gestaltete Mendelssohn-Pfad am Münstergelände thematisiert das Werk des Komponisten und Pianisten. Felix Mendelssohn Bartholdy war vor 200 Jahren zu Gast in Bad Doberan.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.08.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock