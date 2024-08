Stand: 01.08.2024 13:16 Uhr Neue Regeln für Wasserspiel in Rostock-Gehlsdorf

Ein Wasserspiel hat im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf für Gesprächsstoff gesorgt. Das sogenannte Fontänenfeld auf dem zentralen Platz "Zum Sonnendeck" wurde erst vor zwei Monaten eröffnet. Weil dort regelmäßig Kinder spielen, haben Anwohner sich bei der Stadtverwaltung über die Lautstärke beschwert. Der Brunnen war daraufhin zeitweise abgestellt worden. Nun haben sich Anwohnerinnen und Anwohner mit Vertretern der Rostocker Stadtverwaltung, des Amts für Stadtgrün und der Wohnungsgenossenschaft WIRO, der die Wasseranlage gehört, vor Ort zu einem Gespräch getroffen. Dabei haben sie sich auf neue Regeln für die Nutzung des Brunnens geeinigt. Am Wochenende kann wieder gebadet werden, aber in den Abendstunden wird die Höhe der Fontänen verringert. So soll laut Stadtverwaltung die Lautstärke reduziert werden. Außerdem gibt es eine verlängerte Mittagsruhe von 12 bis 15 Uhr. Die Stadt plant außerdem, Sträucher als Lärmschutz zu pflanzen. Darüber hinaus wurde gebeten, dass Eltern und Kinder zukünftig mehr Rücksicht auf die Anwohner nehmen. Ein Vorschlag, Hinweisschilder anzubringen, wurde abgelehnt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 01.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock