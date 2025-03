Stand: 24.03.2025 11:01 Uhr Neue Baustelle sorgt in Warnemünde für angespannte Verkehrssituation

In Rostock-Warnemünde spitzt sich die Verkehrssituation aufgrund mehrerer Baustellen zu. Seit Montag ist die Rostocker Straße zwischen der Alten Bahnhofsstraße und der Johann-Sebastian-Bach-Straße voll gesperrt. Dort saniert Nordwasser GmbH für rund 1,2 Millionen Euro die Trinkwasserleitungen und baut neue Schmutz- und Regenwasserkanäle. Die Stadtwerke nutzen die Baustelle, um ihrerseits Fernwärmeanschlüsse zu erschließen. Das Rostocker Tiefbauamt erneuert die Fahrbahndecke. Im Mai rückt die Baustelle bis zur Fritz-Reuter-Straße vor, die derzeit halbseitig gesperrt ist. Im Juli und August pausiere die Baustelle in der Rostocker Straße, weil dann die touristische Hochsaison sei, so eine Sprecherin der Nordwasser GmbH. Danach folgen Arbeiten in weiteren Teilabschnitten. Seit Ende Januar ist ebenfalls die Mühlenstraße dicht. Die Fernwärmearbeiten dauern dort noch bis voraussichtlich 1. April. Auch die Heinrich-Heine-Straße ist noch bis Ende August voll gesperrt. Ausweichen können Autos den Baustellen zum großen Teil nur über kleinere Straßen. Wer zum Fähranleger will, sollte den Weg über die Werftallee nehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 24.03.2025 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock