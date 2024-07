Stand: 26.07.2024 13:32 Uhr Nach Fund einer Wasserleiche in Rostock: Todesursache geklärt

Nachdem vergangenes Wochenende die Leiche einer 27-jährigen Frau im Rostocker Stadthafen gefunden wurde, geht die Polizei von einem Unfall aus. Es lägen keine Hinweise auf eine Straftat vor, das teilte die Polizei auf NDR Anfrage mit. Die Leiche der gebürtigen Chilenin wurde obduziert: Demnach ist sie ertrunken. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen ist. Ein Passant hatte am Morgen des 21. Juli in der Nähe eines Fähranlegers am Kabutzenhof einen leblos im Wasser treibenden menschlichen Körper entdeckt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten die Rostockerin nur noch tot bergen. Laut einer Sprecherin der Polizei ist weiter unklar, ob das Unglück im Zusammenhang mit den Feiern zum Christopher Street Day am vergangenen Wochenende in Rostock steht. In einem Klub am Stadthafen hatte die Abschlussparty stattgefunden.

