Stand: 24.01.2025 16:23 Uhr Modernisierter und erweiterter Dorfladen in Bernitt eingeweiht

Der ausgebaute Dorfladen in Bernitt bei Bützow (Landkreis Rostock) ist am Freitag offiziell eingeweiht worden. Die Küche wurde modernisiert, außerdem mehr Platz geschaffen. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Außenbereich. Rund 370.000 Euro sind in die Arbeiten geflossen, der Großteil stammt aus europäischen Fördermitteln. Der Laden, so heißt es im Dorf, sei zu einer Institution, zum Treffpunkt für jedermann geworden. Dort sind Waren des alltäglichen Bedarfs erhältlich, ebenso kann im Dorfladen gegessen werden. Das Gebäude gehört der Kommune, eine Genossenschaft mietet die Räume.

Weitere Informationen Brötchen, Brause, Baumaschinen - Ein Dorfladen will wachsen Der Dorfladen im mecklenburgischen Bernitt ist zu klein geworden. Ein Anbau muss her - und das bei laufendem Geschäft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 24.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock