Stand: 18.10.2024 16:26 Uhr Mann bedroht am Rostocker Hauptbahnhof Service-Mitarbeiter

Am Rostocker Hauptbahnhof hat ein Mann zwei Service-Mitarbeiter bedroht. Nach Informationen der Bundespolizei habe er außerdem einen der beiden geschubst und eine Plexiglasscheibe des Servicepoints mit einem Faustschlag beschädigt. Der 45-Jährige sei deutscher Staatsbürger und stark angetrunken gewesen, so ein Sprecher. Eine Streife der Bundespolizei konnte ihn stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,21 Promille. Einer der Service-Mitarbeiter habe in Folge eine Panikattacke bekommen und sei dann medizinisch versorgt worden. Die Bundespolizeiinspektion Rostock ermittelt wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.10.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock