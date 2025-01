Stand: 23.01.2025 15:19 Uhr Mann aus Dobbin bei Krakow am See greift Polizisten an

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dobbin bei Krakow am See (Landkreis Rostock) ist es am Mittwochabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Mann und mehren Polizisten gekommen. Die Beamten waren wegen lauter Musik und Herumbrüllens gerufen worden. Weil sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei eine Türnotöffnung veranlasst worden, heißt es in einer Polizeimeldung. In der Wohnung habe der Mann die Beamten dann versucht anzugreifen. Er sei zu Boden gebracht und gefesselt worden.

