Stand: 03.07.2024 15:59 Uhr Landrat Constien für mehr Schulsozialarbeitende im Landkreis Rostock

Seit rund 30 Jahren vermitteln Schulsozialarbeitende in Mecklenburg-Vorpommern. Landrat Sebastian Constien (SPD) zufolge steige die Anzahl der Kinder mit sozialen und persönlichen Problemen. Auf der Jubiläumsveranstaltung am Mittwoch in Güstrow kritisierte Constien, dass nicht an jeder Grundschule Schulsozialarbeitende eingesetzt würden. Außerdem gäbe es auch Schulen, an denen ein Mehrbedarf an Schulsozialarbeit bestehe, so Constien.

Schulsozialarbeit startete 1994 als Modellprojekt

Rund 50 hauptamtlich Mitarbeitende arbeiten derzeit an allen Regionalen Schulen, Gymnasien, Förderschulen und dem Berufsschulzentrum im Landkreis Rostock. Sie begleiten auch die Kinder und Jugendlichen, denen es schwerfällt sich zu konzentrieren oder die zu Aggressionen neigen. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern zu vermitteln. Vor 30 Jahren nahmen die ersten Schulsozialarbeitenden in Mecklenburg-Vorpommern im damaligen Landkreis Güstrow ihre Arbeit auf. 1994 entwickelten das Jugendamt, Land sowie die Universitäten Rostock und Greifswald die Schulsozialarbeit als Modellprojekt. Andere Landkreise und kreisfreien Städte folgten.

