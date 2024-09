Stand: 09.09.2024 08:05 Uhr Landkreis Rostock: Neue Gemeindevertretung in Vorbeck gewählt

Drei Monate nach der Kommunalwahl hat nun auch die Gemeinde Vorbeck bei Schwaan (Landkreis Rostock) eine neue Gemeindevertretung. Am Sonntag waren 306 Einwohnerinnen und Einwohner aufgerufen, erneut ihre Kreuze auf den Stimmzetteln zu machen. Bei der eigentlichen Wahl am 9. Juni 2024 stand ein Kandidat auf dem Stimmzettel, der nicht zur Wahl hätte antreten dürfen. Wie sich erst im Nachgang der Wahl herausgestellt hatte, lebt der Kandidat zwar in Vorbeck, allerdings war er hier nicht mit seinem Hauptwohnsitz gemeldet. Darum war nun eine Wiederholung der Wahl zur Gemeindevertretung notwendig.

Dieselben Kandidierenden - aber nur zehn statt elf

Diesmal standen zehn statt zuvor elf Kandidierende auf dem Stimmzettel. Da es sich um eine Wiederholung der Wahl handelte, konnten keine neuen Bewerber antreten. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind Michael Schütt (Linke) sowie die Einzelbewerber Benjamin Gast, Benjamin Reumann und Olaf Wegner erneut in die Gemeindevertretung gewählt worden. Neu in dem Gremium sind nun die Einzelbewerber Nico Bogdanski und Vanessa Gollenbeck. Am Montagabend kommt der Gemeindewahlausschuss im Rathaus von Schwaan in einer öffentlichen Sitzung zusammen, um das endgültige Wahlergebnis zur Gemeindevertretung von Vorbeck festzustellen - 92 Tage nach der eigentlichen Kommunalwahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock