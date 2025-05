Stand: 09.05.2025 10:58 Uhr Landesmeisterschaft im Druckluftschießen startet in Güstrow

Am Freitagnachmittag beginnen in Güstrow (Landkreis Rostock) die Landesmeisterschaften im Druckluftschießen. Insgesamt werden rund 400 Sportschützen erwartet. Es ist damit die größte Meisterschaft, die der Landesschützenverband Mecklenburg-Vorpommern durchführt. Die Teilnehmer starten in verschiedenen Klassen von Schülern bis zu Senioren. Geschossen wird mit Luftgewehren und Luftpistolen. Insgesamt wurden für den Wettbewerb 36 elektronische Schießstände in der Sportschule Güstrow installiert. Noch bis Sonntag treten die Schützen gegeneinander an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock