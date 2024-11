Stand: 12.11.2024 16:17 Uhr Kühlungsborn braucht Geld

Vor allem machen Kühlungsborn (Landkreis Rostock) durch Tariferhöhungen gestiegene Personalkosten zu schaffen. Auch der Anteil der beitragsfreien Kita sei in diesem Jahr gestiegen, so die Stadt. Von knapp 150 Euro auf knapp 200 Euro pro Kind. Am Dienstagabend wird im Finanzausschuss über eine mögliche Anhebung der Grund-, Hunde- und Gewerbesteuern diskutiert, um die Haushaltslage des Ostseebades zu verbessern. Beschlüsse werde es aber frühestens auf der nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 26. November geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock