Kühlungsborn: Stadtvertreter entscheiden über Villa Baltic

Die Stadtvertretung von Kühlungsborn will am Mittwoch im zweiten Anlauf bei einer Sondersitzung über ein Gesamtpaket zur Sanierung der historischen Villa Baltic an der Strandpromenade des Ostseebades entscheiden. Es geht unter anderem um die Erhöhung der Fördermittel für die Sanierung der Villa von fünf auf sechs Millionen Euro. Davon sollen Bund, Land und Stadt jeweils ein Drittel tragen. Die Eigentümer der seit über 30 Jahren leerstehenden geschichtsträchtigen Villa wollen auf dem benachbarten Grundstück ein Hotel errichten, um so die Gesamtsanierung der Villa zu finanzieren. Die Stadtvertreter entscheiden auch, ob für dieses Hotel auf eine geplante Sterneklassifizierung nach Dehoga-Standard verzichtet wird. Am 5. Dezember hatten die Stadtvertreter die Entscheidung überraschend vertagt.

