Stand: 14.08.2024 13:26 Uhr Kriminalpolizei Rostock warnt vor Betrugsmasche bei Geldanlage

In den letzten Wochen häufen sich in Rostock die Anzeigen aufgrund betrügerischer Geldanlage-Angebote. So war eine Rostockerin auf Betrüger hereingefallen, die vorgaben, ein Unternehmen der Finanzbranche zu vertreten. Nach Telefonaten und Schriftwechsel überwies die Frau ihr gesamtes Erspartes. Das tauchte auf dem angegebenen Anlage-Konto nie auf. Auf ähnliche Weise verlor ein Mann sein Geld an einen vermeintlichen Experten, der damit warb, in Kryptowährungen zu investieren. Auch dieser Rostocker verlor sein Geld. Die Polizei rät, bei Anlageangeboten vorsichtig zu sein und sich bei der Hausbank oder Verbraucherzentrale abzusichern.

