Stand: 12.07.2024 05:00 Uhr Krakow am See: Rojahn offiziell zum Bürgermeister ernannt

Auf ihrer ersten Sitzung in der neuen Wahlperiode hat die Stadtvertretung in Krakow am See (Landkreis Rostock) dem neuen ehrenamtlichen Bürgermeister seine Ernennungsurkunde überreicht: Damit ist Dirk Rojahn von den Unabhängigen Wählern Krakow am See (UWK) nun offiziell im Amt. Eines seiner Ziele sei es, die Versorgung der Stadt mit erneuerbaren Energien zu verbessern, sagte Rojahn dem NDR. Die 14 Mitglieder wählten außerdem den ersten Stellvertreter des Bürgermeisters, Hilmar Fischer (Wählergruppe Krakow), und seine zweite Stellvertreterin, Ilka Boomgaarden-Kühl (SPD). Beschlossen wurde außerdem, wie genau sich die Ausschüsse künftig zusammensetzen.

Sitzung musste unterbrochen werden

Im Laufe der Sitzung entbrannte eine Diskussion zwischen einer Stadtvertreterin und der Verwaltung. Es ging um den wortgenauen Abgleich der Hauptsatzung beziehungsweise Geschäftsordnung der Stadt mit der Kommunalverfassung: Aus Sicht der Stadtvertreterin gab es Nachbesserungsbedarf, auch bei der Strukturierung der Satzung. Weil sich die Stimmung während der Debatte immer weiter aufheizte, musste die Sitzung kurzzeitig unterbrochen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.07.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock