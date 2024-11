Stand: 27.11.2024 15:22 Uhr Krakow am See: Bald wieder Fahrgastschiff unterwegs

Seit fünf Jahren fahren nun schon keine Fahrgastschiffe mehr auf dem Krakower See (Landkreis Rostock). Nun will der "Förderverein Fahrgastschifffahrt" wieder für Betrieb auf dem Wasser sorgen. Die "Seestern" aus dem Jahr 1933 ist 20 Meter lang und aus Nordrhein-Westfalen nach Krakow am See gebracht worden. Ein großer Kran hat das Schiff am Dienstagabend ins Wasser gehoben. Der Verein will die "Seestern" für den Fahrgastbetrieb fertigmachen, sagte der Vorsitzende Reinald Schwab. Ein Kapitän sei auch schon Vereinsmitglied. Nur die Frage, ob sich ein Betreiber findet oder ob der Verein das selbst übernimmt, ist noch zu klären. Die erste Fahrt mit Gästen auf dem Krakower See könnte es dann laut dem Förderverein im April 2025 geben.

