Stand: 11.10.2024 15:11 Uhr Internationaler Nachwuchs beim Eisschnelllauf in Rostock zu Gast

In der Eishalle Rostock glühen dieses Wochenende die Kufen. Beim Short Track Eisschnelllauf des Hanse Cups gehen mehr als 200 Sportlerinnen und Sportler aus 14 Ländern an den Start. Der Wettbewerb soll Nachwuchstalenten eine Bühne und die Möglichkeit für ein internationales Kräftemessen bieten. Das Alter der Teilnehmenden reicht von zehn bis 21 Jahre. Die Renndistanzen auf dem Eis liegen zwischen 222 und 1500 Metern. Der Wettkampf in Rostock ist Teil einer Turnier-Serie mit weiteren Stationen in den Niederlanden und Belgien. Außerdem können sich die Sportlerinnen und Sportler über den Hanse Cup für die Weltcupserie der Junioren qualifizieren. Das ist die höchste Wettkampfserie dieses Sportes.

