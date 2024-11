Stand: 29.11.2024 11:08 Uhr In der Region Rostock sinkt die Zahl der Arbeitslosen

Derzeit gibt es in der Region Rostock rund 14.400 Arbeitslose und somit 20 weniger als im Oktober. In der Hansestadt Rostock bleibt die Arbeitslosenquote schon seit September stabil bei 7,4 Prozent. Im Landkreis ist die Arbeitslosenquote mit 5,7 Prozent weiterhin die niedrigste im ganzen Land. Derzeit gibt es noch rund 4000 offenen Stellen in der Region. Der Fachkräftemangel bleibe hoch, so Liane Meyer-Miercke von der Rostocker Arbeitsagentur. Sie appelliert an Unternehmen, auch die Potentiale von Menschen mit Behinderungen zu nutzen. Unter ihnen sei die Arbeitslosigkeit höher. Oft gäbe es Vorbehalte, obwohl zwei Drittel der arbeitslosen Menschen mit Behinderung eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Deutlich mehr als im Durchschnitt. Mit einer deutschlandweiten Aktionswoche wollen die Arbeitsagenturen ab Montag auf das Thema Arbeitskräfte mit Behinderung aufmerksam machen.

