Stand: 09.04.2025 07:00 Uhr In Krakow am See entsteht moderne Senioren-WG

In Krakow am See (Landkreis Rostock) soll eine moderne Senioren-WG entstehen. Dafür wird am Mittwoch-Nachmittag der Grundstein gelegt. Auf rund 530 Quadratmetern entsteht im Zentrum der Kleinstadt ein ebenerdiger, barrierefreier Neubau. Ein modernes Wohnkonzept soll dafür sorgen, dass pflege- und hilfsbedürftige Menschen im Alter nicht isoliert werden, so das Deutsche Rote Kreuz. Bis zu zwölf Seniorinnen und Senioren können in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft leben. Die Gesamtkosten belaufen sich laut DRK-Kreisverband Güstrow auf mehr als 2,5 Millionen Euro. Die Deutsche Fernsehlotterie fördert das Projekt mit 300.000 Euro.

