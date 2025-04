Stand: 09.04.2025 09:00 Uhr In Krakow am See entsteht Mehrgenerationen-Projekt

In Krakow am See (Landkreis Rostock) soll ein Mehrgenerationenprojekt entstehen. Dafür wird am Mittwochnachmittag der Grundstein gelegt. In der Plauer Straße im Zentrum der Kleinstadt sind eine ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaft sowie eine Kinder- und Jugendwohngruppe geplant. Die Senioren-WG bietet Platz für zwölf Bewohnerinnen und Bewohner, die je ein Schlafzimmer mit eigenem Bad und großzügigen Gemeinschaftsflächen beziehen. Die Wohngruppe bietet Platz für acht Kinder und Jugendliche. Beide Einrichtungen werden barrierefrei errichtet, so das Deutsche Rote Kreuz. Die Gesamtkosten belaufen sich laut DRK-Kreisverband Güstrow auf 4,8 Millionen Euro. Die Deutsche Fernsehlotterie fördert die Senioren-WG mit 300.000 Euro.

