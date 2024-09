Stand: 28.09.2024 09:33 Uhr Historisches Hurtigrutenschiff in Warnemünde zu Gast

Seltener Besuch in Warnemünde. Gegen 9 Uhr ist zum ersten Mal das norwegische Hurtigruten-Schiff „Nordstjernen“ im Ostseebad eingelaufen. Das fast 70 Jahre alte Schiff wurde mit Wasserfontänen eines Feuerlöschbootes empfangen und machte anschließend am Liegeplatz 8 fest. Etwa 40 Passagiere der Nordstjernen werden auf Einladung des Edvard-Munch-Hauses die ehemalige Herberge des norwegischen Malers im Ostseebad besuchen - „sozusagen von einem Norweger zu einem anderen", heißt es von der Reederei. 18 Uhr legt das Schiff wieder ab. Am 3. und 8. Oktober sind zwei weitere Besuche der Nordstjernen geplant.

Das historische Postschiff, erbaut 1956 bei Blohm & Voss in Hamburg, fuhr von 1956 bis 2012 entlang der norwegischen Küste auf der berühmten Hurtigruten-Linie. 2012 wurde das Schiff aufgrund seines sehr gut erhaltenen klassisch-maritimen Charmes durch die norwegischen Behörden unter Denkmalschutz gestellt und ist seitdem in den Sommermonaten auf Spitzbergen im Einsatz.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock