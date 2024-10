Stand: 26.10.2024 08:12 Uhr Hansa: Verkehrseinschränkungen bei Heimspiel

Die Parkplätze auf der Südseite des Hauptbahnhofes und in der Erich-Schlesinger-Straße sind ab 9 bis 19 Uhr gesperrt. Auch die Ernst-Heydemann-Straße und die Schillingallee sind in diesem Zeitraum gesperrt. Außerdem ist die Kopernikusstraße zwischen Platz der Freiheit und Hallenschwimmbad Neptun gesperrt. Ab 12 Uhr gibt es Einschränkungen in der Kopernikusstraße und in der Gartenstadt. Nach Möglichkeit sollten öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Die Rostocker Straßenbahn AG stellt Zusatzbusse für die An- und Abreise zur Verfügung. Während der Sperrung der Südseite des Hauptbahnhofs starten und enden alle Busse der Linie 25 von 9 bis 18 Uhr an der Haltestelle Stadthalle. Das gilt auch für die Linien 26 und 27, so die RSAG. Rund um das Stadion stehen keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung, teilt die Stadtverwaltung mit.

