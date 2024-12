Stand: 31.12.2024 08:35 Uhr Güstrow: Wildpark mit Bilanz für 2024

Rund 200 000 Besucher kamen 2024 in den Wildpark MV in Güstrow. Ähnlich viele wie im vergangenen Jahr. Das besondere Angebot: Wissensvermittlung zum Wolf. Die Wolfspopulation im Land nimmt rasant zu. Viele Menschen sehen das kritisch und haben Angst. Im Wildpark MV bekommen sie Antworten auf ihre Fragen. Ein weiterer Anziehungspunkt war die Erlebnisbüdnerei. Auf dem Schaubauernhof wird über das ländliche Leben in vergangenen Zeiten infomiert. Dazu zählen auch alte Haustierrassen. Viele hatten Nachwuchs. Insgesamt wurden über 60 Jungtiere geboren. Frettchen konnte in eine neue Anlage ziehen, zudem entstand ein neues Taubenhaus. Aktueller Bauschwerpunkt ist ein neuer Parkplatz im Außengelände. Zugleich wird die Infrastruktur zum nahegegelegenen Bahnhof Priemerburg verbessert. So entsteht ein Wanderweg, damit Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, künftigen einen besseren Zugang zum Wildpark MV haben. Im kommenden Jahr besteht die Anlage 65 Jahre.

