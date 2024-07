Stand: 07.07.2024 17:28 Uhr Graal-Müritz: Zwei Kinder vor dem Ertrinken gerettet

Rettungsschwimmer haben am Sonntag in Graal-Müritz zwei Kinder vor dem Ertrinken gerettet. Die beiden Mädchen waren in der Nähe der Buhnen in eine Strömung geraten. Für die zwei Kinder aus dem nordrhein-westfälischen Geseke bei Paderborn sei die Situation sehr gefährlich gewesen, so André Rieckhoff vom DLRG in Graal-Müritz. Schnell seien Rettungsschwimmer ins Wasser gesprungen und hätten die unter sechs Jahre alten Kinder in der Nähe der Buhnen aus der Ostsee gezogen. Ihre Eltern lagen rund 80 Meter weiter hinter einem Windschutz und hatten von der Situation nichts mitbekommen. Sie wurden auf ihre Aufsichtspflicht hingewiesen und ermahnt, dass in der Nähe von Buhnen starke Strömungen auftreten können. Außerdem wehte am Strand von Graal-Müritz die gelbe Flagge. Heißt: nur geübte Schwimmer dürfen ins Wasser - erst recht keine kleinen Kinder, so Rettungsschwimmer Rieckhoff.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 07.07.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock