29.07.2024 14:40 Uhr Gefährliche Körperverletzung und Diebstahl in Rostock

Am Wochenende ist am Bahnhof Warnemünde ein 44-jähriger Deutscher von mehreren Tätern geschlagen und getreten worden. Nach Angaben der Polizei war der Geschädigte auf dem Weg zum Bahnsteig, als er von einer Gruppe von fünf Personen verfolgt wurde. Kurz darauf sei er angegriffen worden, so ein Sprecher. Dadurch erlitt er eine Nasenbein- sowie Rippenprellung und musste ins Krankenhaus. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Bundespolizeiinspektion ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Diebstahl in Lütten Klein

Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 38-jährigen Algerier, der in Rostock wohnt. Er soll am Freitagabend mit einem Trolley einen Supermarkt durch den Eingang des Marktes verlassen haben. Eine Mitarbeiterin hat ihn nach Polizeiangaben angesprochen, woraufhin der Mann die Frau zu Boden gestoßen und getreten haben soll. Mehrere Zeugen konnten den Algerier bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er soll Diebesgut im Wert von mehr als 200 Euro in seinem Trolley gehabt haben. Der 38-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

