Feuerwehr und Technisches Hilfswerk Rostock proben Ernstfall

Auf einem Bahngelände im Rostocker Stadtteil Dierkow üben Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und das Notfallzentrum des Südstadtklinikums heute im Rahmen des Katastrophenschutztages den Ernstfall. Das Szenario: Ein Regionalzug entgleist auf dem Weg von Rostock nach Graal-Müritz (Landkreis Rostock) in einem schwer zugänglichen Waldgebiet der Rostocker Heide. Schwerverletzte müssen geborgen und medizinisch versorgt werden. Parallel dazu gilt es, genügend Löschwasser bereitzustellen, um die Ausbreitung eines Feuers auf den Wald zu verhindern. Schweres Gerät kommt zum Einsatz. Rund 200 Statisten und Rettungskräfte sind an der Übung beteiligt, so das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

