Feuer in der Unimedizin in Rostock-Gehlsdorf

Am späten Donnerstagnachmittag musste die Rostocker Feuerwehr zu einem Einsatz in der Universitätsklinik in Rostock-Gehlsdorf ausrücken. In einem Patientenzimmer war es zu einem Schwelbrand an einer Matratze gekommen. Außerdem soll jemand Papier in einer Toilette in Brand gesetzt haben. Als die Polizei und die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr eintrafen, hatte das Klinikpersonal die Brände bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die betroffene Station wurde evakuiert. Nachdem der Bereich intensiv gelüftet wurde und die Feuerwehr Entwarnung gab, konnten die Patienten in ihre Zimmer zurückkehren. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

