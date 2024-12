Stand: 16.12.2024 08:31 Uhr Fahrerflucht bei Schwaan: Zeitungszusteller schwer verletzt

Ein Unbekannter hat laut Polizei in Göldenitz bei Schwaan (Landkreis Rostock) einen Zeitungszusteller angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Sprenzer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 60-jähriger als Zeitungszusteller in Göldenitz unterwegs und wurde beim Überqueren der Straße von einem Unbekannten angefahren. Der Autofahrer ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Der Zeitungszusteller wurde schwer verletzt in die Uniklinik nach Rostock gebracht. Die Kriminalpolizei in Bützow hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei in Bützow sucht nun dringend nach Hinweisen zu dem Unfallverursacher und bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben oder Hinweise zum Autofahrer geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 4240, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock