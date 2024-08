Stand: 16.08.2024 08:29 Uhr Erfolgreiches Storchenjahr im Landkreis Rostock

Nach Informationen von Storchenbetreuer Stefan Kroll war die Brutsaison 2024 außergewöhnlich erfolgreich. So wurden in Horsten in Kröpelin, Pankelow, Reinshagen und Neu Rethwisch jeweils vier Jungtiere ausgebrütet und erfolgreich großgezogen. Insgesamt seien im alten Landkreis Bad Doberan 78 Jungstörche flügge geworden, das seien 23 mehr, als noch im Vorjahr. Die Störche aus dem Landkreis Rostock brechen derzeit nach und nach Richtung Süden auf.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock