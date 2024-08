Stand: 17.08.2024 06:17 Uhr "Eins rein, eins raus": Neue Bücherregale in Güstrow

Zwei ausrangierte Telefonzellen dienen in Güstrow (Landkreis Rostock) als Bücherschränke. Unter dem Motto "Eins raus, eins rein" können Bürgerinnen und Bürger nun in der Ahornpromenade und der Clara-Zetkin-Straße kostenfrei Bücher mitnehmen oder welche hineinstellen. Sieben ehrenamtliche Bücherschrankpaten kümmern sich um Ordnung und Sauberkeit. Bereits 2021 hatte die Güstrower Stadtvertretung beschlossen, in der Nord- und Südstadt jeweils einen offenen Bücherschrank aufzustellen. Erste Ansätze mit einem örtlichen Unternehmen waren zunächst gescheitert.

