Ehrenamtlicher Wegewart soll in Teterow für Ordnung sorgen

In Teterow (Landkreis Rostock) soll es künftig einen ehrenamtlichen Wegewart geben. Erst vor etwa einer Woche wurde in Teterow ein neuer Walderlebnispfad eröffnet. Aufgabe des Wegewartes soll die Kontrolle dieser Waldwege sowie einiger weiterer Straßen in Teterow sein. In ihrer gestrigen Sitzung diskutierten die Stadtvertreter in Teterow lange über den Vorschlag und entschieden sich schließlich dafür. Entlohnt werden soll die ehrenamtliche Tätigkeit mit 30 Euro im Monat. Der Teterower Bürgermeister Andreas Lange (parteilos) forderte, dass es eine regelmäßige inhaltliche Abstimmung über die Arbeit des Wegewartes geben muss. Der Vorschlag für das Amt kam von den Fraktionen Die Teterower, UTF und AfD.

