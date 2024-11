Stand: 15.11.2024 16:09 Uhr Das schönste Federvieh - Rassegeflügelschau in Satow

Mehr als 300 Enten, Hühner, Tauben sowie anderes Geflügel sind Freitag und Sonnabend in der Satower Mehrzweckhalle (Landkreis Rostock) zu sehen. Etwa 40 Rassegeflügelzüchter des Landkreises Rostock zeigen ihre schönsten Tiere. Ein besonderer Hingucker ist der lachsrote Goldfasan. Er gilt als einzigartig in Deutschland, so sein Züchter, Satows Vereinsvorsitzender Lothar Schröder. Er habe die Art über viele Jahre hinweg auf Basis anderer Fasanenarten herausgezüchtet. Ähnlich seltene Tiere der Schau sind Diamanttauben. Sie sind so groß wie Amseln. Nur drei Halter dieser Rasse sind landesweit bekannt. Aus allen Tieren hat eine Jury bereits im Vorfeld mehrere Tiere mit der Höchstwertung "vorzüglich" prämiert.

