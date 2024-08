Stand: 23.08.2024 07:58 Uhr Bützower Gänsemarkttage mit Bummelmeile und Lasershow

Die Bützower Gänsemarkttage locken am Freitag mit einem Flohmarkt auf der neugestalteten Bummelmeile in der Langesstraße. Am Freitagnachmittag treten Freizeit-Fußballteams auf dem Sportplatz am Wall an, um den Bürgermeisterpokal zu gewinnen. Der Freitagabend schließt mit einer Lasershow auf dem Marktplatz. Am Sonnabend gibt es eine Vereins- und Unternehmensmeile, Rummel, Kindershows und Livemusik. Am Sonntag startet dann der Citylauf. Ein weiterer Höhepunkt ist Bützows längste Kaffeetafel auf dem Bützower Markt. Wegen der Gänsemarkttage ist die Bützower Innenstadt bis Sonntag 21 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

