Bützow und Rostock: Jugendliche sorgen für Polizeieinsätze

Drei Kinder haben in Bützow (Landkreis Rostock) am Donnerstagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zunächst hatten die 13-Jährigen in einem Intercity randaliert. Zugbegleiter und Zeugen wollten die zwei Jungen und das Mädchen aufhalten, wurden aber laut Polizei dabei von den Kindern leicht verletzt. Die Jungen konnten aus dem Zug fliehen und bewarfen den Angaben zufolge die Zeugen und das Zugpersonal mit Schottersteinen, dadurch konnte auch das Mädchen entwischen. Durch den Zwischenfall hatte der Zug eine Verspätung von 84 Minuten. Am gleichen Abend haben die Beamten das polizeibekannte Trio aus Berlin in einer Lagerhalle in Bützow aufgegriffen. Dort waren sie laut Polizei eingebrochen, hatten Graffiti versprüht und versucht, Feuer zu legen. Die drei deutschen Jugendlichen wurden an das zuständige Jugendamt übergeben.

15-Jähriger stiehlt Geld aus Supermarktkasse

Ebenfalls am Donnerstagabend hat im Rostocker Stadtteil Schmarl laut Polizei ein 15-Jähriger in einem Supermarkt mehrere hundert Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben hatte der Jugendliche beim Bezahlen plötzlich in die geöffnete Kasse gegriffen. Die Kassiererin und ein Kunde versuchten noch, den Täter aufzuhalten, was aber misslang. Die Polizei konnte den Jugendlichen in der Nähe aufgreifen. Gegen den polizeibekannten Deutschen wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

