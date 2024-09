Stand: 02.09.2024 18:15 Uhr Bützow: Messerangriff von psychisch beeinträchtigtem Mann

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei waren am Nachmittag in der Innenstadt in Bützow (Landkreis Rostock) im Einsatz. Dort soll ein 32-jähriger Mann einen 35-jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Sowohl Täter als auch Opfer seien Deutsche, so ein Sprecher der Polizei. Der Verletzte kam mit einer 1,5cm tiefen Stichwunde ins Krankenhaus. Der Täter sei polizeilich bekannt und soll psychisch beeinträchtigt sein. Opfer und Täter haben sich nach ersten Erkenntnissen nicht gekannt.

