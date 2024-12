Stand: 12.12.2024 07:30 Uhr Bürgerbeteiligung in Rostock zur neuen Straßenbahnlinie

In einem neuen Bürgerbeteiligungsformat, der "Gläsernen Werkstatt" können sich in Rostock Bürgerinnen und Bürger an der Planung einer neuen Straßenbahnlinie beteiligen. Sie soll den Stadtteil Reutershagen an das bestehende Netz anschließen. Die Rostocker Starßenbahn AG plant die Strecke bereits seit mehr als einem Jahr. Nun hat eine Beteiligungsaktion in der Rostocker Kunsthalle begonnen. Wer sich einbringen möchte, kann täglich ab 11 Uhr mit den Planern ins Gespräch kommen. Es geht darum, wo genau die Strecke verlaufen soll, wo Haltestellen nötig sind und wo Fuß- und Radwege gebraucht werden. Am 16. Dezember ist ein Abschlussforum geplant, bei dem die Ergebnisse und Wünsche der Bürger zusammengetragen werden. Nach derzeitiger Planung könnte die neue Strecke bis 2030 gebaut werden. Die Kosten für die Planung und Umsetzung betragen nach aktuellem Stand 60,7 Millionen Euro.

