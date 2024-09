Stand: 10.09.2024 09:14 Uhr Brückenfest startet in Warnemünde

In Warnemünde startet das Brückenfest. Auf der Promenade gibt es dazu bis zum Wochenende eine Bummelmeile und gastronomische Angebote. Am Freitag folgt Livemusik des Musikers Carl Z., der maritime Songs direkt an Bahnhofsbrücke spielt. Am Sonnabend tritt um 11 Uhr eine Trachtengruppe auf, bevor dann das traditionelle Brückendrehen beginnt. Dabei wird die Bahnhofsbrücke manuell gedreht, so dass ein Seenotrettungskreuzer und Boote der Seglerjugend passieren können. Am Sonntag ab 12 Uhr singen mehrere Shantychöre.

