Stand: 28.08.2024 17:39 Uhr Biker im Rostocker Tannenweg tödlich verunglückt

Ein schwerer Unfall hat am Mittwochmorgen den Tannenweg in Rostock lahmgelegt. Ein Biker war laut Polizei gegen 8 Uhr in einen abbiegenden PKW gefahren. Der Autofahrer hatte beim Linksabbiegen offenbar die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Motorrades unterschätzt. Der 56-jährige Biker prallte mit großer Wucht gegen den Wagen, stürzte auf die Straße und blieb reglos liegen. Mitarbeiter von angrenzenden Firmen, unter ihnen ein Feuerwehrmann, halfen sofort und konnten den Verunglückten zunächst stabilisieren. Er erlag jedoch später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen soll der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

