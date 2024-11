Stand: 08.11.2024 06:28 Uhr Betrunkene Frau sticht Nachbarin mit Messer in den Nacken

Im Hafenbahnweg im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel sind am Abend zwei Frauen in Streit geraten. Beide waren laut Polizei stark angetrunken. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach eine 50-Jährige ihre 45-jährige Bekannte mit einem Küchenmesser in den Nacken. Die verletzte Frau konnte den Notruf wählen. Sie überwältigte außerdem die Angreiferin und konnte sie bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle halten. Die Verletzte kam ins Krankenhaus und ist nach Polizeiinformationen stabil. Der Angreiferin wurde eine Blutprobe entnommen, danach wurde sie aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock