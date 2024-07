Stand: 06.07.2024 12:01 Uhr Benefizspiel: HC Empor Rostock besucht den Schwaaner SV

"Brücken bauen für den Handball" heißt es am 26. Juli beim Benefizspiel des Handballdrittligisten HC Empor Rostock beim Oberligisten Schwaaner SV. Laut der Rostocker Vereinsführung ist die Begegnung zum einen das erste Testspiel der neu formierten HC Empor-Mannschaft. Zum anderen sollen die Einnahmen des Abends komplett in die Finanzierung des Umbaus der dringend sanierungsbedürftigen Schwaaner Sporthalle fließen und die Zukunft des Handballsports in Schwaan sichern.

Beide Teams verbindet eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit so Tobias Seering, Co-Trainer der Rostocker: "Viele Nachwuchsspieler des HC Empor haben ihre ersten Schritte im Handball in Schwaan gemacht und umgekehrt spielen heute Spieler aus der Empor-Nachwuchsakademie in der ersten Schwaaner Mannschaft." Termin für das Benefizspiel ist der 26. Juli. Gespielt wird um 19 Uhr in der Sporthalle in Schwaan.

