Barlachstadt Güstrow ehrt ihre Sportler des Jahres 2024

Bei einem festlichen Empfang sind am Freitagabend in Güstrow (Landkreis Rostock) die Sportler des Jahres 2024 geehrt worden. Preise gingen neben anderen an Matthias Hackbarth für seine Arbeit als Tischtennistrainer im Nachwuchsbereich und an die Hockey-Herrenmannschaft des ATSV Güstrow, die in dieser Saison in der 2. Hockey-Bundesliga spielt. Geehrt wurde auch Reiterin Elisa Möller-Eilmann. Sie wurde im vergangenen Jahr Landesmeisterin im Voltigieren. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Leichtathlet Lukas Kuntermann. Er hat 2024 Titel im Duathlon und Triathlon auf unterschiedlichen Distanzen geholt. Unter anderem ist er Deutscher Meister in der Altersklasse 25 über die Langdistanz, also 3,6 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Er will in diesem Jahr beim Ironman in Italien starten und sich für die Weltmeisterschaften auf Hawaii 2026 qualifizieren.

