Stand: 06.09.2024 07:10 Uhr Bad Doberan lädt zum Klimatag mit vielen Mitmachaktionen ein

Das Programm des Klimatags in Bad Doberan (Landkreis Rostock) startet bereits am Freitag: im Kornhaus gibt es die NDR Dokumentation "Schöne Tote Ostsee" zu sehen. Einer der Protagonisten aus dem Film ist auch vor Ort. Experte Uwe Krumme vom Thünen-Institut für Ostseefischerei Rostock steht für Diskussionen und Fragen bereit. Der Sonnabend startet mit einer Müllsammelaktion im Kellerswald. Anschließend folgt die offizielle Eröffnung im Kornhaus und auf der Festwiese. Es gibt Fachvorträge zum Klimawandel, zum Anstieg des Meeresspiegels und zum Thema Meeresschutz. Außerdem sind Tanzaufführungen, Bastelaktionen, Kinderschminken und eine Spielzeugbörse geplant. Begleitet wird der Aktionstag von einer Plakatausstellung „Alles im Fluss – Wasser in der Krise“, die den gesamten September im Rathaus zu sehen ist. Organisiert wird der vierte Klimatag von der Stadt Bad Doberan, dem Klimanetz e.V. und dem Kornhaus. Der Eintritt ist frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 06.09.2024 | 09:30 Uhr

