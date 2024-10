Stand: 11.10.2024 15:25 Uhr Bachtage Rostock mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern

In Rostock finden von Freitag bis Sonntag die Bachtage statt. Prominente und teils internationale Künstlerinnen und Künstler interpretieren die Musik des Barockmeisters Johann Sebastian Bach. Sechs Konzerte können Bach-Liebhaber an diesem Wochenende besuchen. Neben Cello, Violine und Flöte sind auch Klavier, Orgel und die Marimba zu hören, ein dem Xylophon-ähnliches Schlaginstrument. Die Bachtage sollen zeigen, wie vielfältig und aktuell Bachs Musik ist, so Birger Birkholz vom Bachverein, der die Festtage organisiert. Kostenfrei ist der Besuch des Bach-Gottesdienstes in der Evangelischen Kirche Rethwisch am Sonntag. Für die restlichen Konzerte in der Nikolaikirche, der Universitätskirche und dem Barocksaal gibt es noch Karten zu kaufen. Die Bachtage werden von der NDR Musikförderung unterstützt.

