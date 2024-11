Stand: 12.11.2024 07:36 Uhr Auffahrunfall auf Autobahn 19 zwischen Glasewitz und Laage

Auf der Autobahn-19 zwischen Glasewitz und Laage (Landkreis Rostock) ist aus bislang unbekannter Ursache am frühen Dienstagmorgen ein Transporter auf einen LKW aufgefahren. Laut Polizei wurde der 25-jährige Transporterfahrer dabei leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Autobahn 19 musste in Fahrtrichtung Rostock kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Autobahnpolizei noch an.

