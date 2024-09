Stand: 04.09.2024 15:35 Uhr Brennende Woks lösen Brand in einem Rostocker Restaurant aus

Am Mittwochvormittag ist es zu einem Brand einer Restaurantküche in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt gekommen. Als der Koch eines Asia-Restaurants Speisen vorbereitete, gerieten mehrere Wok-Pfannen in Flammen, heißt es von der Polizei. Es entwickelte sich ein Fettbrand. Das Feuer griff schnell auf die Küche über. Ein Bewohner, der über dem Restaurant wohnt, eilte mit einem Feuerlöscher herbei. Doch erst die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Aus Sicherheitsgründen klemmten die Stadtwerke die Gaszufuhr vorerst ab. Ein Gutachter soll nun prüfen, ob die Gaszufuhr in Ordnung ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.09.2024 | 17:40 Uhr

