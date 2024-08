Stand: 29.08.2024 16:01 Uhr Nächste Woche in Rostock: Menschen mit Handicap im Mittelpunkt

Zum Jahresende 2023 lebten in Deutschland rund 7,8 Millionen Menschen mit einer anerkannten geistigen oder körperlichen Schwerbehinderung. Betroffene sind meistens im öffentlichen Leben kaum sichtbar. Genau darauf will das Rostocker "all-inklusiv Festival" in der kommenden Woche aufmerksam machen. Die dritte Veranstaltung dieser Art steht unter dem Titel "Gemeinsam". Vom 04. bis 08. September 2024 können Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenkommen, Sport machen und feiern. Auf dem Universitätsplatz, der Gerberbruch-Sportanlage, im Warnowpark Lütten-Klein und in Warnemünde wird es Bühnenprogramme, Sportangebote, Lesungen und Konzerte geben. Zum Auftakt ist am Abend des 4. September am Gerberbruch ein Public-Viewing geplant. Dann wird unter anderem die Weitsprungentscheidung der Paralympics in Paris zu sehen sein. Der deutsche Topathlet Markus Rehm geht dabei an den Start und könnte erstmals eine Weite von 9 Metern erreichen. Organisiert wird das Festival von einem Team um den ehemaligen Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk. Seine Motivation ist eine inklusivere Gesellschaft, in der jeder Mensch, die gleichen Chancen hat.

