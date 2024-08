Stand: 27.08.2024 10:32 Uhr Satow/Kröpelin: Frau verliert 70.000 Euro durch Telefonbetrug

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Betrugsmasche von Telefonbetrügern. Diese sollen eine Frau aus dem Großraum Satow/Kröpelin (Landkreis Rostock) unter der Nummer ihrer Hausbank angerufen haben. Die Täter, die sich als Bankj-Mitarbeiter ausgaben, sagten, dass sie wegen aktueller Betrugsfälle einen "Sicherheits-Check" durchführen müssten. Sie leiteten die 60-Jährige an, ihre Daten in ihre Banking-App einzugeben und mehrere Links abzurufen. So erhielten die Täter nach Polizeiangaben Zugriff auf die Konten der Frau. Sie verschoben anschließend mehrere Geldbeträge mit einer Gesamthöhe von knapp 70.000 Euro auf Konten einer anderen Bank. Ob der erbeutete Betrag zurückgeholt werden kann, sei noch unklar.

