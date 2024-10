Stand: 13.10.2024 20:10 Uhr Bericht über Zwischenfall in der JVA Bützow

In der JVA Bützow ist es nach NDR-Informationen am Sonntagvormittag zu einem Zwischenfall gekommen. Fünf polnische Untersuchungshäftlinge hatten sich danach offenbar im Küchenbereich der Vollzugsabteilung verbarrikadiert. JVA-Beamte sollen den Bereich dann von zwei Seiten gleichzeitig gestürmt haben und konnten die Männer überwältigen. Es soll niemand ernsthaft verletzt worden sein. Die fünf Polen wollten mit der Aktion nach den vorliegenden Informationen auf die ihrer Meinung nach schlechten Haftbedingungen in der JVA Bützow aufmerksam machen. Auf Nachfrage im Polizeipräsidium Rostock war der Leitstelle am Sonntagabend nichts von dem Vorfall bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.10.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock